Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер: гонщики «Хааса» чётко поняли наш месседж после аварии в Сильверстоуне

Штайнер: гонщики «Хааса» чётко поняли наш месседж после аварии в Сильверстоуне
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз прокомментировал столкновение партнёров по команде Романа Грожана и Кевина Магнуссена в ходе Гран-при Великобритании.

«Мы ещё ничего не предприняли, но я думаю, что они вполне чётко поняли наш месседж после гонки в Сильверстоуне, так что посмотрим.

В этом сезоне мы имеем шансы в некоторых гонках, поэтому гонщикам следует понять, где они находятся. В целом ситуация разочаровывает меня — ребята подводят всю команду», — цитирует Штайнера Autosport.

Напомним, напарники по «Хаасу» Роман Грожан и Кевин Магнуссен столкнулись в борьбе за позицию в ходк первого круга Гран-при Великобритании. Оба гонщика получили прокол, а через несколько кругов сошли – повреждения оказались слишком серьёзными.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент