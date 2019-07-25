Штайнер: гонщики «Хааса» чётко поняли наш месседж после аварии в Сильверстоуне
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз прокомментировал столкновение партнёров по команде Романа Грожана и Кевина Магнуссена в ходе Гран-при Великобритании.
«Мы ещё ничего не предприняли, но я думаю, что они вполне чётко поняли наш месседж после гонки в Сильверстоуне, так что посмотрим.
В этом сезоне мы имеем шансы в некоторых гонках, поэтому гонщикам следует понять, где они находятся. В целом ситуация разочаровывает меня — ребята подводят всю команду», — цитирует Штайнера Autosport.
Напомним, напарники по «Хаасу» Роман Грожан и Кевин Магнуссен столкнулись в борьбе за позицию в ходк первого круга Гран-при Великобритании. Оба гонщика получили прокол, а через несколько кругов сошли – повреждения оказались слишком серьёзными.
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