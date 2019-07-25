Штайнер: гонщики «Хааса» чётко поняли наш месседж после аварии в Сильверстоуне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз прокомментировал столкновение партнёров по команде Романа Грожана и Кевина Магнуссена в ходе Гран-при Великобритании.



«Мы ещё ничего не предприняли, но я думаю, что они вполне чётко поняли наш месседж после гонки в Сильверстоуне, так что посмотрим.



В этом сезоне мы имеем шансы в некоторых гонках, поэтому гонщикам следует понять, где они находятся. В целом ситуация разочаровывает меня — ребята подводят всю команду», — цитирует Штайнера Autosport.



Напомним, напарники по «Хаасу» Роман Грожан и Кевин Магнуссен столкнулись в борьбе за позицию в ходк первого круга Гран-при Великобритании. Оба гонщика получили прокол, а через несколько кругов сошли – повреждения оказались слишком серьёзными.