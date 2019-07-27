Магнуссен остался недоволен обновлениями

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен посетовал на плохую работу обновлений в пятничных тренировках Гран-при Германии.



«Не почувствовал особой разницы между вариантами, которые мы опробовали в пятницу. Отставание от Грожана было очень большим, а обычно рассчитываешь не на это, когда привозишь на этап новые детали. Нам нужно понять, почему обновления не принесли ожидаемого эффекта и что теперь делать, чтобы стать быстрее.



Разобраться с этими проблемами нужно срочно. Если новые детали плохо работают, то нам придётся вернуть и мою машину к конфигурации Гран-при Австралии. Но сейчас мы не можем этого сделать, потому что у нас нет нужных деталей, да и проверки ещё не завершены, мы пока не готовы делать окончательные выводы», — приводит слова Кевина Магнуссена Autosport.