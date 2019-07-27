Норрис: я разочарован. Сайнс показал, что у машины есть потенциал
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Германии, выразив разочарование итоговым шестнадцатым местом.
«Очевидно, что я разочарован. Впервые не вышел во второй сегмент квалификации. Я этим разочарован, результат досадный, ведь он не даёт мне выгодную стартовую позицию. У машины был больший потенциал, что продемонстрировал Карлос Сайнс, пробившийся в третий сегмент квалификации. У меня не получилось собрать круг, и мне необходимо навёрстывать упущенное завтра», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Макларена».
Напарник Норриса Карлос Сайнс показал в квалификации седьмой результат. Напомним, поул завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
- 27 июля 2019
-
23:52
-
23:40
-
22:36
-
22:20
-
21:43
-
21:24
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:34
-
19:19
-
19:17
-
18:33
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:40
-
17:32
-
17:26
-
17:20
-
17:03
-
17:02
-
16:58
-
16:32
-
16:27
-
16:21
-
15:24
-
14:15
-
14:03
-
13:39
-
12:18
-
11:36
-
11:08
-
10:00
-
09:47
Партнерский контент