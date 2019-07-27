Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Норрис: я разочарован. Сайнс показал, что у машины есть потенциал

Норрис: я разочарован. Сайнс показал, что у машины есть потенциал
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Германии, выразив разочарование итоговым шестнадцатым местом.

«Очевидно, что я разочарован. Впервые не вышел во второй сегмент квалификации. Я этим разочарован, результат досадный, ведь он не даёт мне выгодную стартовую позицию. У машины был больший потенциал, что продемонстрировал Карлос Сайнс, пробившийся в третий сегмент квалификации. У меня не получилось собрать круг, и мне необходимо навёрстывать упущенное завтра», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Макларена».

Напарник Норриса Карлос Сайнс показал в квалификации седьмой результат. Напомним, поул завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент