Норрис: я разочарован. Сайнс показал, что у машины есть потенциал

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Германии, выразив разочарование итоговым шестнадцатым местом.

«Очевидно, что я разочарован. Впервые не вышел во второй сегмент квалификации. Я этим разочарован, результат досадный, ведь он не даёт мне выгодную стартовую позицию. У машины был больший потенциал, что продемонстрировал Карлос Сайнс, пробившийся в третий сегмент квалификации. У меня не получилось собрать круг, и мне необходимо навёрстывать упущенное завтра», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Макларена».

Напарник Норриса Карлос Сайнс показал в квалификации седьмой результат. Напомним, поул завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.