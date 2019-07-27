Терранова выиграл Баху «Испания Арагон», Васильев — пятый

В субботу завершился очередной этап Кубка мира по бахам. В зачете внедорожников победу одержал аргентинец Орландо Терранова, сохранивший первую позицию. На счету Террановы, выступающего на Mini John Cooper, первый и второй результаты на субботних спецучастках. Второе место по итогам бахи завоевал Хоан Нани Рома, выигравший финальный спецучасток. Третья позиция у Якуба Пшигонски.
Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, потерявший время накануне, сумел отыграть две позиции и занял в итоговой классификации пятую строчку. Теперь в общем зачёте Кубка мира россияне пропустили вперёд Пшигонски, а также Мартина Прокопа.
Видеообзор первого дня Бахи «Испания Арагон» можно посмотреть на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.
- 27 июля 2019
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