Штайнер удивлён, что гонщики «Хааса» снова столкнулись

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не ожидал очередного контакта между Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном в гонке Гран-при Германии. В отличие от предыдущего этапа в Сильверстоуне, машины француза и датчанина не получили повреждений.
«Я был удивлён, что после Сильверстоуна они вновь это сделали! Мне нужно говорить им этап за этапом, круг за кругом, что делать. Я ещё не видел повтора инцидента — только один раз в телетрансляции. Мне нужно изучить его и прийти к выводам. Мы не слишком быстры на трассе, и нам не нужны никакие отвлечения или потеря очков из-за столкновений друг с другом или кем-то ещё.
Мы перегруппируемся и попробуем снова. Сегодняшнее выступление не было хорошим. Мы финишировали девятым и десятым, потому что сошло много людей, а не из-за нашей скорости. Мы полностью это осознаём. Я не буду стоять здесь и говорить, что всё просто фантастически», — приводит слова Штайнера FormulaSpy.
- 28 июля 2019
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