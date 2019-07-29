Магнуссен считает, что в новом столкновении «Хаасов» виноват Грожан

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с напарником Роменом Грожаном на Гран-при Германии.



«У нас нет правила, согласно которому нам запрещено гоняться. Нам чётко сказали избегать контактов, и я не вижу причин для столкновения сегодня. Понятно, что я был внутри поворота, а потом он решил повернуть в меня. Я не знаю, что он делал. Я уважаю Грожана. Я думаю, что этих инцидентов мы могли избежать. Есть другие области, в которых мы хорошо работаем, как команда, поэтому нам нужно преодолеть это», — приводит слова Кевина Магнуссена GPFans.



Ромен Грожан и Кевин Магнуссен финишировали на девятой и десятой строчках, но после штрафа пилотов «Альфа Ромео» поднялись на седьмую и восьмую строчку.

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