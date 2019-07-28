Квят: Марко говорил мне, что я бесполезен на мокрой трассе
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свои взаимоотношения со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко.
«Думаю, к сегодняшнему дню отлично подходит одна история. Тоже звонок в семь утра. На моих первых дождевых тестах в Формуле «БМВ» я был на три-четыре секунды медленнее. Он сказал: «Что ж, на мокрой трассе ты довольно бесполезен». И повесил трубку. Было много подобных историй.
Он всегда жёсток по отношению к тебе, но он и всегда — ну, почти всегда — прав. Возможно, поначалу это трудно принять, но когда ты всё анализируешь, то прибавляешь. Он всегда даёт тебе возможность, если ты её заслуживаешь, и я очень ему благодарен», — рассказал Квят на пресс-конференции после гонки.
- 28 июля 2019
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