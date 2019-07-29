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«Мерседес» не будет помогать организаторам сохранить ГП Германии в календаре

«Мерседес» не будет помогать организаторам сохранить ГП Германии в календаре
Авто / Формула-1 0

Руководство «Мерседеса» не планирует вмешиваться в вопрос сохранения Гран-при Германии в календаре Формулы-1 на следующий сезон. Год назад немецкая команда вместе с головной компанией подписала спонсорские соглашения с организаторами, которые помогли сохранить этап в календаре. Но теперь «Мерседес» не планирует вновь помогать организаторам.

«Мы пытались помочь, как помогли. В прошлом году мы заключили контракт без каких-либо обсуждений. Но мы не может продолжать так поступать. Также я считаю, что нам не стоит вмешиваться в бизнес-сторону Формулы-1 и Liberty Media. Они должны решать, какие этапы будут входить в календарь Формулы-1», — цитирует руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа издание GrandPrix.

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