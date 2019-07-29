Норрис чуть не попал в аварию перед стартом Гран-при Германии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал об инциденте в 16-м повороте на установочном круге Гран-при Германии.



«Я смотрел повтор онборда волшебного круга Алонсо в 2012 году, когда он заехал двумя колёсами на поребрик и асфальт для драг-рейсинга. Тогда всё было в порядке. Я попробовал сделать это на установочном круге и реально подумал, что вылечу из гонки ещё до старта. Мне пришлось полностью выворачивать руль, я дико перепугался. Пилоты позади в итоге ждали, пока я вернусь на свою позицию, а я просто испытывал сильнейший страх в жизни.



Каждый, кто ошибался, просто в итоге попадал на зону безопасности и не мог ничего поделать. Это опасно, там невозможно тормозить. Ты подъезжаешь к этой зоне на большой скорости, а потом становишься пассажиром болида. Думаю, это стоит изменить в будущем», — приводит слова Ландо Норриса Crash.