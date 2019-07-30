Гасли: с этапом в Будапеште связано много приятных воспоминаний

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии, подчеркнув, что ему нравится трасса в Будапеште, также француз отметил, что с этапом в Венгрии у него связано немало приятных воспоминаний.
«Этап в Будапеште по многим причинам один из моих самых любимых в календаре. В первую очередь, мне нравятся техничные трассы, с большим количеством поворотов. Именно такая трасса на автодроме „Хунгароринг“. Во-вторых, с гонкой в Венгрии связано много приятных воспоминаний. В минувшем году я добыл свой второй лучший результат с „Торо Россо“ в Будапеште, тогда я занял шестое место. Кроме того, у меня было много хороших выступлений в GP2, и Формуле-Рено 2.0 и 3.5.
«Хунгароринг» автодром, на котором «Ред Булл» зачастую силён. Надеюсь, так будет и в этом году. Я был разочарован тем, что не сумел завоевать очки в Германии. Но мы будем продолжать концентрироваться на работе. Уверен, что это скоро окупится", — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».
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