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Проблемы с мотором на ГП Германии на болиде Норриса не приведут к штрафам

Проблемы с мотором на ГП Германии на болиде Норриса не приведут к штрафам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не сумел завершить гонку Гран-при Германии. Британец вынужден был сойти с дистанции из-за потери мощности силовой установки. Это уже не первые проблемы с двигателями «Рено» на болиде Ландо, как следствие, он использовал практически все дозволенные лимиты на использование компонентов мотора. Замена почти каждого следующего узла приведёт к штрафам.

Однако на Гран-при Венгрии Норрису всё же удастся избежать наказания. В «Макларене» подтвердили, что в ходе гонки в Германии двигатель на машине Норриса не пострадал.

«Двигатель на машине Ландо сдал из-за вспомогательного элемента, именно это заставило нас сойти с дистанции. Мы исправим эту ситуацию в Венгрии. Сам же мотор не пострадал и будет снова использоваться», — приводит слова представителя «Макларена» Motorsport.

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