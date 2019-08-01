Зайдль: «Макларен» в Германии действовал консервативно, учитывая сход «Рено»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признал, что во время Гран-при Германии его команда действовала слишком осторожно, что помешало завоевать место на подиуме. Карлос Сайнс-младший был близок к подиуму, но финишировал в итоге лишь четвёртым.

«В концовке гонки, учитывая, что оба пилота «Рено сошли, мы действовали более консервативно, учитывали происходящее. Очевидно, что два пилота (Даниил Квят и Лэнс Стролл. — Прим. «Чемпионата») рисковали и извлекли из этого пользу. Они молодцы.

Мы не хотели рисковать, ведь можно было попасть в аварию. Карлос расстроен, но, учитывая, какое место мы занимали в середине гонки, пятый результат — повод для удовлетворённости.

Мы действовали консервативно, для нас было важно набрать очки, особенно учитывая, что наши основные конкуренты выбыли», — цитирует Зайдля Autosport.