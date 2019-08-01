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Источник: Алонсо может заменить Гасли в составе «Ред Булл» в 2020 году

Источник: Алонсо может заменить Гасли в составе «Ред Булл» в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может заменить французского пилота Пьера Гасли в составе «Ред Булл», сообщает Corriere della Serra. По информации источника, у Алонсо большие шансы вернуться в Формулу-1 в состав австрийской команды.

Ранее сообщалось, что «Хонда» наложила вето на возможный приход Фернандо Алонсо в состав австрийской команды, так что пока непонятно, каким образом австрийцы могут обойти данный запрет.

Алонсо неоднократно критиковал моторы «Хонда» во время выступлений в «Макларене», в том числе называя двигатели силовыми установками серии GP2.

Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 в 2018 году и постоянно подчёркивает, что не скучает по чемпионату.

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