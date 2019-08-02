Марко: после победы в Хоккенхайме для меня очевидно, что Ферстаппен останется

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, комментируя появившиеся слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена, сказал, что не сомневается в продолжении сотрудничества с голландским гонщиком.

«После победы в Хоккенхайме, для меня очевидно, что Макс останется», — приводит слова Марко Auto Bild.

Накануне итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что Ферстаппен предлагал свои услуги «Феррари», рассчитывая на переход на следующий сезон.

В текущем сезоне Ферстаппен выиграл уже две гонки. Он стал победителем Гран-при Австрии и Гран-при Германии. Во всех остальных Гран-при сезона побеждали пилоты «Мерседеса».

В зачёте пилотов Ферстаппен занимает третье место, набрав 162 очка. На второй строчке находится гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (184), а на первой — его напарник Льюис Хэмилтон (225).