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Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии, Квят — 12-й

Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, его напарник Александер Албон рпоказал 17-й результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,084
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,013
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,082
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,271
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,308
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,600
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,690
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,132
9. Карлос Сайнс («Макларен»)— +1,133
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,146
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,209
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,348
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,583
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,586
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,845
16. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,878
17. Александер Албон («Торо Россо») — +1,940
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,988
19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +2,450
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,625.

Формула-1 2019. Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
03 августа 2019 года, суббота. 13:00 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:16.084
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.013
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.082
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