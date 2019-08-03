Магнуссен пожаловался на крайнюю нестабильность машины

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, посетовав на нестабильность болида и на его малый диапазон рабочего окна.

«Мы были четвёртыми в первом сегменте квалификации и пятнадцатыми — во втором. Не знаю, чем объяснить такой разброс. Рабочее окно очень мало, это касается и квалификации, то же самое мы видели в Австрии. Тогда я с трудом вышел из первого сегмента, но в третьем сегменте стал пятым. Машина может попасть в рабочий диапазон и выпасть из него даже в ходе одной и той же сессии. Это большая проблема. В первом сегменте всё было идеально, а во втором у нас уже не было сцепления.

Пытаемся всё понять и анализируем данные, но пока всё тяжело. В итоге буду стартовать с пятнадцатой позиции на той трассе, где обгонять невероятно сложно", — приводит слова датчанина пресс-служба «Хааса».