Магнуссен сравнил болид «Хааса» с машиной для развозки хот-догов

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен в очередной раз выразил недовольство нестабильностью болида, заявив, что порой он работает не лучше, чем машина для развозки хот-догов.

«На одном круге машина просто идеальна, но уже на другом я сижу, словно за рулём машины для развозки хот-догов. Понятия не имею, как решить наши проблемы. После этапа в Венгрии нас ждут каникулы, и мне нужна эта пауза», — приводит слова датчанина Sports Mole.

Пилоты «Хааса» в нынешнем сезоне неоднократно жаловались на нестабильность болида. Машина зачастую сильна в квалификации, но теряет темп в гонке. В квалификации Гран-при Венгрии напарник Магнуссена Ромен Грожан показал девятое время, в то время как датчанин стал лишь пятнадцатым.