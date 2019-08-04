Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят — 15-й

На трассе в Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако «Мерседес» принял решение провести второй пит-стоп — после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.



Российский гонщик Даниил Квят финишировал 15-м, его напарник Александер Албон — 10-м.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +17,796

3. Себастьян Феттель («Феррари») +1.01,433

4. Шарль Леклер («Феррари») +1.05,250

5. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

6. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

8. Валттери Боттас («Мерседес») +1 круг

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

10. Александер Албон («Торо Россо») +1 круг

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

15. Даниил Квят («Торо Россо») +2 круга

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2 круга

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +3 круга

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.