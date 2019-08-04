Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят — 15-й

На трассе в Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако «Мерседес» принял решение провести второй пит-стоп — после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал 15-м, его напарник Александер Албон — 10-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +17,796
3. Себастьян Феттель («Феррари») +1.01,433
4. Шарль Леклер («Феррари») +1.05,250
5. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
8. Валттери Боттас («Мерседес») +1 круг
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
10. Александер Албон («Торо Россо») +1 круг
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
15. Даниил Квят («Торо Россо») +2 круга
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2 круга
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +3 круга
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.
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