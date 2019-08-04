Риккардо считает, что Магнуссен нарушал правила в борьбе с ним

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Венгрии. Австралиец считает, что Кевин Магнуссен в борьбе с ним нарушал правила, начиная смещаться уже во время торможения.
«Всегда ожидалось, что будет сложно при старте с конца решётки, но какие-то позитивные моменты всё-таки были. Мы заставили шины „хард“ держаться долго, а затем у нас был хороший темп на „софте“ ближе к концу гонки. Было разочаровывающе, что не удалось обойти Магнуссена. Я считал, что он смещался на торможении, — и я ничего не мог поделать. Я не был доволен этим, ведь могли бы в конце подняться ещё выше.
Есть какие-то позитивные моменты, а летняя пауза будет для нас хорошей. Мы перезагрузимся, немного отдохнём. Мы знаем, где находимся сейчас, и будем нацеливаться на более сильную вторую половину сезона», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».
- 4 августа 2019
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