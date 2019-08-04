Победители двух гонок РСКГ потеряли победы из-за штрафов

Второй день очередного этапа СМП РСКГ-2019 на автодроме в подмосковном Мячково оказался не менее богатым на события, чем предыдущий, сообщает пресс-служба чемпионата. В воскресной гонке класса «Туринг» Григорий Бурлуцкий (Volkswagen Golf, Carville Racing) не смог реализовать реверсивный поул — вперед вырвались пилоты на LADA Vesta Sport TCR. Заезд возглавил Михаил Грачев, однако незадолго до финиша он пропустил своего партнера по LADA Sport ROSNEFT Кирилла Ладыгина на первое место, а сам финишировал вторым. Бурлуцкий не стал уступать своему сокоманднику Климу Гаврилову на Audi RS3 LMS (тот так и остался четвертым) и даже попытался атаковать Грачева, но довольствовался бронзой — впервые поднявшись на подиум премьер-класса СМП РСКГ.



Гонка класса S1600 запомнилась столкновениями на первом круге: LADA Granta Филиппа Тупоносова столкнулась с Hyundai Solaris Сергея Щеголева, а Илья Горбатский на Volkswagen Polo «догнал» LADA Granta Кирилла Ларина. Судьи наказали виновников 30-секундными штрафами, так что оба переместились за пределы первой десятки. А замкнул ее Руслан Нафиков (Kia Rio X-Line, AKHMAT Racing Team), который финишировал первым! Однако его также не миновал полуминутный штраф за то, что во время борьбы за лидерство он не оставил места сопернику – и кубок за первое место перешел Павлу Кузьминову (Kia Rio, AG Team), который укрепил свое лидерство в классе.



В классе «Супер-продакшн» Юрий Борисенко (LADA Granta, «SMP Racing Автопродукт Матч ТВ»), стартовав с реверсивного поула, сохранил лидерство, тогда как на второе место вырвался Вадим Антипов, преследуемый Владиславом Незванкиным. Антипов, сражаясь с наседавшими пилотами на «Вестах», потерял контроль над своей Subaru BRZ и вернулся в гонку позади всех – но ближе к финишу отыграл позиции и ворвался в тройку лидеров. Правда, на последнем круге он стал жертвой ошибки своего партнера по команде Sofit Racing Team Павла Пастушкова и на поврежденной машине добрался до финиша лишь на шестой позиции.



В классе «Туринг-Лайт» кипела нешуточная борьба, в ходе которой под занавес гонки вперед вырвался Артем Кабаков (Volkswagen Polo, B-Tuning). Однако судьи сочли его маневр некорректным, и кубок за первое место перешел Айдару Нуриеву (Ravon Nexia, RAVON Racing Team). Его сокомандник Ефим Гантмахер благодаря этому штрафу переместился на третье место, Владимир Черевань Черевань (Volkswagen Polo, «Академия ралли») поднялся на вторую ступень подиума, укрепив лидерство в чемпионате.



Заезд СМП Формулы-4 запомнился аварией Никиты Александрова и Ивана Носова и бронзовой наградой Ирины Сидорковой, которая уступила лишь лидеру Павлу Буланцеву и серебряному призеру Алексею Несову. Следующий этап пройдёт на автодроме Moscow Raceway 17 и 18 августа.