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Борьба Квята и Албона колесо в колесо

Борьба Квята и Албона колесо в колесо
Авто / Формула-1 0

В официальном «твиттере» Формулы-1 появилась видеозапись борьбы пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Александера Албона на Гран-при Венгрии. Победителем из этой борьбы, в которой пилоты проехали бок о бок весь первый сектор круга, вышел российский пилот, вынудивший Албона ошибиться в четвёртом повороте.

Посмотреть видео борьбы Квята и Албона можно в «твиттере» Формулы-1.

По итогам гонки Александер Албон финишировал на 10-й позиции, а Даниил Кявт пришёл к финишу 15-м после не самого удачного стратегического решения о раннем первом пит-стопе.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

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