Борьба Квята и Албона колесо в колесо
В официальном «твиттере» Формулы-1 появилась видеозапись борьбы пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Александера Албона на Гран-при Венгрии. Победителем из этой борьбы, в которой пилоты проехали бок о бок весь первый сектор круга, вышел российский пилот, вынудивший Албона ошибиться в четвёртом повороте.
Посмотреть видео борьбы Квята и Албона можно в «твиттере» Формулы-1.
По итогам гонки Александер Албон финишировал на 10-й позиции, а Даниил Кявт пришёл к финишу 15-м после не самого удачного стратегического решения о раннем первом пит-стопе.
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Албон: выдавил бы Квята с трассы, не будь мы напарниками
- 4 августа 2019
-
23:33
-
23:10
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:28
-
21:22
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
Партнерский контент