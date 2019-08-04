Борьба Квята и Албона колесо в колесо

В официальном «твиттере» Формулы-1 появилась видеозапись борьбы пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Александера Албона на Гран-при Венгрии. Победителем из этой борьбы, в которой пилоты проехали бок о бок весь первый сектор круга, вышел российский пилот, вынудивший Албона ошибиться в четвёртом повороте.

Посмотреть видео борьбы Квята и Албона можно в «твиттере» Формулы-1.



По итогам гонки Александер Албон финишировал на 10-й позиции, а Даниил Кявт пришёл к финишу 15-м после не самого удачного стратегического решения о раннем первом пит-стопе.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.