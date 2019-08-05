«Хаас» поспорил с дирекцией гонки насчёт агрессивной обороны Магнуссена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что его команда не стала реагировать на требования гоночной дирекции Гран-при Венгрии передать Кевину Магнуссену указание вести себя менее агрессивно при борьбе с Даниэлем Риккардо. Австралиец жаловался, что датчанин смещается на торможении. В «Хаасе» напомнили, что аналогичные манёвры регулярно совершает Макс Ферстаппен.



«Дирекция гонки сказала нам, чтобы Кевин перестал смещаться на торможении. Вот и всё. Однако в Формуле-1 есть другой гонщик, который всё время так делает и ничего за это не получает. Именно так мы и ответили.



Считаю, шла хорошая борьба за 13-14-е место. Без неё людям было бы скучно. Мы не считали, что Кевин делал что-то опасное. Пилоты в любом случае не боролись за очки, но мы хотя бы сумели создать хорошее шоу. Да, Риккардо был недоволен, но не считаю, что Кевин позволял себе что-то чрезмерное. Он просто старался сохранить свою позицию и удержал её. Думаю, болельщики получили удовольствие.



Нужно не забывать про глобальную картину. Позвольте гонщикам бороться. У нас должна быть не одна захватывающая гонка в сезоне, а 21. Сейчас были четыре фантастические гонки кряду, но в целом стюардам не следует слишком резко реагировать», — передаёт слова Штайнера корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.