Магнуссен получил предупреждение от ФИА за агрессивную защиту позиции
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен в ходе Гран-при Венгрии получил предупреждение от дирекции гонки о том, что он защищался от атак гонщика «Рено» Даниэля Риккардо не по правилам — датчанин выполнял поздние смещения в зонах торможений, что могло привести к серьёзной аварии.
«Предупреждение касалось только гонки Гран-при Венгрии, и всё. Следующая гонка начнётся с чистого листа. Предупреждение касалось не одного эпизода, он последовательно повторял это круг за кругом. Есть только одно движение, которое позволяет вам защитить траекторию. Но движение на торможении — это то, что обсуждалось ещё в Бахрейне, когда мы проводили встречу с пилотами и решали эту проблему», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.
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