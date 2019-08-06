Марко: мы ещё раньше договорились с Ферстаппеном, что продолжим работу
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что был доволен истечением опции о разрыве контракта в договоре с пилотом команды Максом Ферстаппеном. Опция истекла 4 августа, теперь Ферстаппен точно продолжит выступление за «Ред Булл» в следующем сезоне.
«Наличие такой опции было нормальной практикой, ведь у нас был новый поставщик двигателей. Конечно, результаты очень важны.
Здорово, что опция уже истекла. Но внутри команды мы уже и до этого договорились, что будем продолжать сотрудничество», — цитирует Марко Motorsport Magazin.
В текущем сезоне Ферстаппен выиграл уже два Гран-при. Он является единственным пилотом, которому удалось нарушить гегемонию «Мерседеса». Пилоты немецкой команды выиграли все остальные гонки.
Ферстаппен: все увидели запас скорости «Мерседеса»
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