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Марко: мы ещё раньше договорились с Ферстаппеном, что продолжим работу

Марко: мы ещё раньше договорились с Ферстаппеном, что продолжим работу
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что был доволен истечением опции о разрыве контракта в договоре с пилотом команды Максом Ферстаппеном. Опция истекла 4 августа, теперь Ферстаппен точно продолжит выступление за «Ред Булл» в следующем сезоне.

«Наличие такой опции было нормальной практикой, ведь у нас был новый поставщик двигателей. Конечно, результаты очень важны.

Здорово, что опция уже истекла. Но внутри команды мы уже и до этого договорились, что будем продолжать сотрудничество», — цитирует Марко Motorsport Magazin.

В текущем сезоне Ферстаппен выиграл уже два Гран-при. Он является единственным пилотом, которому удалось нарушить гегемонию «Мерседеса». Пилоты немецкой команды выиграли все остальные гонки.

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