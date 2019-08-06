Браун: «Феррари» очень нужна победа, она поможет в плане боевого духа

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о неудачах «Феррари». По словам Брауна, он не ожидал от «Скудерии» успешного выступления в Венгрии.
«Исходя из характеристик трассы, мы понимали, что она не подходит «Феррари». Но не настолько, как всё получилось в гонке.
Болиды «Феррари» значительно уступили в скорости «Мерседесу» и «Ред Булл».
Сейчас команде поможет передышка, возможность набраться сил. А затем, когда возобновится чемпионат, с учётом аэродинамических особенностей трасс в Спа и Монце, Феттель и Леклер могут побороться за победу.
«Феррари» очень нужна победа. И речь даже не о борьбе за чемпионство в сезоне, а с точки зрения боевого духа. Победа поможет доказать, что у «Феррари» есть потенциал, чтобы быть претендентом на чемпионство. Именно такой статус должен быть у команды», — цитирует Брауна пресс-служба «Феррари».
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