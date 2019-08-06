Аварии Гасли обошлись его команде в $ 3,5 млн, Албона — в $ 3,1 млн

Один из пользователей сайта Reddit подсчитал стоимость аварий пилотов в нынешнем сезоне Формулы-1. Наибольшие расходы своей команде «обеспечил» пилот «Ред Булл» Пьер Гасли. Инциденты с его участием, начиная с зимних тестов в Барселоне, обошлись австрийской конюшне в $ 3,5 млн.

Второе место в малоприятном рейтинге за новобранцем Формулы-1, пилотом «Торо Россо» Александером Албоном, его аварии стоили Фаэнце $ 3,1 млн.

Другой пилот «Торо Россо» Даниил Квят заставил свою команду раскошелиться на $ 892 тыс. Наименьшие проблемы коллективу создаёт пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, который ни разу не повреждал болид.

Алгоритм подсчёта затрат на восстановление болидов, использованный автором материала, был прост. Он основывался на открытых данных о стоимости тех или иных компонентов машины. Также добавим, что стоимость моторов включалась в подсчёты лишь в том случае, если двигатель получал повреждения в результате аварий.