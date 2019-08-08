Обнародовано расписание экскурсий по пит-лейну на Гран-при России

Промоутер российского этапа Формулы 1 АНО «РОСГОНКИ» объявил программу основных развлекательных мероприятий для зрителей, которые пройдут 26 сентября.

Все обладатели четырёхдневных билетов на Гран-при России—2019 во время прогулки по пит-лейну «Сочи Автодрома» смогут понаблюдать за работой механиков в боксах и ходом подготовки команд к предстоящим сражениям на трассе. Прогулка по пит-лейну состоится с 9:00 до 12:30.

В Олимпийском парке пройдёт автограф-сессия с пилотами команд. Здесь будут предусмотрены фиксированные временные слоты для каждой из команд, а также разделение потока гостей для автограф-сессии с конкретными участниками.

В тот же день в Ледовом дворце «Большой», расположенном вблизи гоночной трассы, пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» с московским «Динамо».

Гран-при России—2019 продлится до 29 сентября. В его рамках помимо заездов Формулы-1 состоятся этапы молодёжных серий Формулы-2 и Формулы-3. В развлекательной программе концерты групп «Ленинград» и «Мумий Тролль», авиашоу, фестиваль драйва и моторов и множество других мероприятий.

Билеты на Гран-при России можно купить на официальном сайте «Сочи Автодрома».