Хартли будет выступать в Формуле-Е

Бывший пилот Формулы-1 Брэндон Хартли дебютирует в Формуле-Е, сообщает пресс-служба организации. Хартли будет выступать за команду Geox Dragon.

Команда подписала Хартли одним из двух пилотов на сезон 2019/20. В минувшем сезоне Geox Dragon заняла 10-е место в чемпионате, набрав 44 очка. Ни один из гонщиков команды не сумел пробиться на подиум.

Пока кандидатура второго пилота команды неизвестна. Предполагается, что руководство определится с ним позже.

«Я рад новому вызову в Формуле-Е вместе с командой Geox Dragon Racing. Формула-Е сильно отличается от других серий, в которых я выступал. Но я надеюсь, что мой опыт принесёт хорошие дивиденды и поможет мне удачно стартовать.

Мне всегда нравились уличные трассы, а в Формуле-Е одни из самых удивительных треков. Учитывая состав команд, всё это делает Формулу-Е привлекательной серией», — сказал Хартли.