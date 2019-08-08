Алези: Мик Шумахер попадёт в Формулу-1
Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези выразил уверенность, что пилот Формулы-2 и член гоночной Академии «Феррари» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Ф-1 Михаэля Шумахера, в будущем попадёт в«Большие призы».
“Он определённо станет пилотом Формулы-1. Ему было нелегко привыкнуть к тому, кем является его отец для Формулы-1, но это помогло ему заматереть и стать более зрелым", — приводит слова Алези GrandPX.news.
В минувшие выходные, на этапе Формулы-2 в Венгрии, молодой немец добыл первую в карьере победу в серии. Благодаря этому успеху ему удалось подняться на одиннадцатое место в общем зачёте чемпионата, в его активе 45 баллов. Отметим, что в шестнадцати гонках сезона Мик Шумахер лишь семь раз заезжал в очки.
- 8 августа 2019
-
23:27
-
22:45
-
21:48
-
20:23
-
19:17
-
18:59
-
17:59
-
16:53
-
16:17
-
15:14
-
14:20
-
13:23
-
12:26
-
11:25
-
10:55
-
09:56
-
00:58
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:47
-
22:49
-
21:59
-
21:00
-
19:55
-
18:58
-
17:45
-
17:02
-
16:00
-
14:48
-
14:37
-
13:10
-
12:14
-
11:31
-
10:36
-
09:36
-
00:57
Партнерский контент