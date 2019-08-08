Алези: Мик Шумахер попадёт в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези выразил уверенность, что пилот Формулы-2 и член гоночной Академии «Феррари» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Ф-1 Михаэля Шумахера, в будущем попадёт в«Большие призы».

“Он определённо станет пилотом Формулы-1. Ему было нелегко привыкнуть к тому, кем является его отец для Формулы-1, но это помогло ему заматереть и стать более зрелым", — приводит слова Алези GrandPX.news.



В минувшие выходные, на этапе Формулы-2 в Венгрии, молодой немец добыл первую в карьере победу в серии. Благодаря этому успеху ему удалось подняться на одиннадцатое место в общем зачёте чемпионата, в его активе 45 баллов. Отметим, что в шестнадцати гонках сезона Мик Шумахер лишь семь раз заезжал в очки.