Победитель гонки «500 миль Индианаполиса» хочет получить тесты в Формуле-1

Победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2019 года Симон Пажно признался, что хотел бы попробовать себя в болиде Формулы-1. Вместе с тем француз подчеркнул, что связывает своё будущее с продолжением карьеры в IndyCar.
«Мне нравится Формула-1. Я был в Венгрии, чтобы встретиться с друзьями и некоторыми людьми. В „Рено“ были достаточно любезны, чтобы пригласить меня. Как бы то ни было, на данный момент моё будущее связано с IndyCar. Мне в какой-то степени интересно возвращение в Европу, у меня есть незаконченное дело в гонке „24 часа Ле-Мана“. Также мне бы хотелось попробовать себя в болиде Формулы-1 — хочется понять, что это за машина.
Провести тесты было бы неплохо, но это не значит, что это случится. К тому же Роджер Пенске может не позволить этому произойти. В целом же не жалею о выступлениях в IndyCar. Это мой путь, и я успешен", — приводит слова француза GrandPrix.
- 11 августа 2019
-
09:57
-
08:45
-
00:59
-
00:00
- 10 августа 2019
-
22:59
-
21:39
-
20:59
-
19:59
-
18:36
-
17:45
-
16:37
-
15:57
-
14:01
-
13:27
-
12:09
-
11:11
-
10:21
-
09:37
-
00:44
- 9 августа 2019
-
23:43
-
22:45
-
21:56
-
20:58
-
20:00
-
18:53
-
17:51
-
16:31
-
15:50
-
14:23
-
13:46
-
12:36
-
12:14
-
10:19
-
09:38
-
00:57