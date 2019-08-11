Победитель гонки «500 миль Индианаполиса» хочет получить тесты в Формуле-1

Победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2019 года Симон Пажно признался, что хотел бы попробовать себя в болиде Формулы-1. Вместе с тем француз подчеркнул, что связывает своё будущее с продолжением карьеры в IndyCar.

«Мне нравится Формула-1. Я был в Венгрии, чтобы встретиться с друзьями и некоторыми людьми. В „Рено“ были достаточно любезны, чтобы пригласить меня. Как бы то ни было, на данный момент моё будущее связано с IndyCar. Мне в какой-то степени интересно возвращение в Европу, у меня есть незаконченное дело в гонке „24 часа Ле-Мана“. Также мне бы хотелось попробовать себя в болиде Формулы-1 — хочется понять, что это за машина.

Провести тесты было бы неплохо, но это не значит, что это случится. К тому же Роджер Пенске может не позволить этому произойти. В целом же не жалею о выступлениях в IndyCar. Это мой путь, и я успешен", — приводит слова француза GrandPrix.