Перес: было бы здорово заключить долгосрочное соглашение с «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сообщил, что рассчитывает на долгосрочный контракт с командой. Перес присоединился к команде ещё в 2014 году.

«Перспективы и амбиции у команды очень большие. Было бы здорово заключить долгосрочное соглашение, ведь я вижу, что команда движется вперёд.

Думаю, что сотрудничество хорошо работает в обе стороны. В идеальном варианте хотелось бы долгосрочный контракт. Надеюсь, что мы сможем согласовать условия и решить все вопросы.

Посмотрев вокруг, понимаешь, что в нашей команде здорово находиться. Я уже давно нахожусь в составе «Рейсинг Пойнт». Я горжусь тем, чего мы достигли. Безусловно, у меня ещё здесь остались незаконченные дела. Хоть я уже и долго нахожусь в команде, но рассчитываю на продуктивное будущее», — цитирует Переса RaceFans.ac.