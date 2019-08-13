З. Браун: нужно продолжать работу, четвёртое место можно легко потерять

Руководитель «Макларена» Зак Браун призвал команду не впадать в эйфорию из-за успешной первой половины сезона. По словам функционера, борьба в середине пелотона настолько плотна, что четвёртую позицию в зачёте Кубка конструкторов можно потерять очень быстро.

«Не уверен, что мы лучшая команда середины пелотона. Результаты очень плотные. Потому нам нужно продолжать работу, не поднимая голов. До конца сезона ещё много этапов, и с четвёртого места можно легко опуститься на восьмое. Мы хотим прогрессировать. Своей целью мы ставили прогресс по сравнению с минувшим сезоном, когда мы заняли шестое место, но должны были быть седьмыми.

Я доволен тем, как мы со всем справляемся. Хочется, чтобы мы оставались такими же сфокусированными. Потому как один плохой уик-энд от нас и один хороший от соперников могут перевернуть всё с ног на голову. Что касается наших пилотов, то они очень хорошо справляются с работой. Одна из причин, по которой мы занимаем сейчас четвёртое место, — работа пилотов», — приводит слова Брауна Motorsport Week.