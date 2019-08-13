Марко — о замене Гасли: «Ред Булл» должен был отреагировать
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил решение совершить рокировку между пилотами «Торо Россо» и «Ред Булл». Напомним, Александер Албон пошёл на повышение и заменит в австрийской команде Пьера Гасли. Последний же получит место таиландца в Фаэнце.
«Гасли испытывает проблемы в трафике. Он теряет позиции и при этом плохо обгоняет. Мы должны были отреагировать и предоставили Албону шанс вплоть до конца сезона. Гасли будет выступать в „Торо Россо“, и потом посмотрим, кто в следующем сезоне составит дуэт с Ферстаппеном. Албону удался отличный дебют в Формуле-1, и он выжимал из болида максимум», — приводит слова функционера Auto Bild.
О решении заменить Пьера Гасли в «Ред Булл» было объявлено вчера, 12 августа.
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