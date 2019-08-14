Спонсор Кубицы: Роберт очень хорошо сражается, мы хотим его поддерживать

Польская компания PKN Orlen, являющаяся спонсором пилота «Уильямс» Роберта Кубицы, сообщила, что организация продолжает поддерживать гонщика.

«Роберт очень хорошо сражается. Он поляк, мы хотим его поддерживать», — цитирует руководителя PKN Orlen Даниэля Обайтека Polskie Radio.

В текущем сезоне Кубица пока набрал всего одно очко. Польский гонщик сумел попасть в очковую зону во время Гран-при Германии в дождливую погоду. В итоге Кубица оказался в числе пилотов, набравших очки из-за штрафов конкурентов.

При этом Кубица проигрывал в квалификациях во всех гонках текущего сезона своему напарнику Джорджу Расселлу. Ранее появились слухи о возможной замене Кубицы, но, по всей видимости, поляк будет оставаться в команде как минимум до конца сезона.