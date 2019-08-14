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Спонсор Кубицы: Роберт очень хорошо сражается, мы хотим его поддерживать

Спонсор Кубицы: Роберт очень хорошо сражается, мы хотим его поддерживать
Авто / Формула-1 0

Польская компания PKN Orlen, являющаяся спонсором пилота «Уильямс» Роберта Кубицы, сообщила, что организация продолжает поддерживать гонщика.

«Роберт очень хорошо сражается. Он поляк, мы хотим его поддерживать», — цитирует руководителя PKN Orlen Даниэля Обайтека Polskie Radio.

В текущем сезоне Кубица пока набрал всего одно очко. Польский гонщик сумел попасть в очковую зону во время Гран-при Германии в дождливую погоду. В итоге Кубица оказался в числе пилотов, набравших очки из-за штрафов конкурентов.

При этом Кубица проигрывал в квалификациях во всех гонках текущего сезона своему напарнику Джорджу Расселлу. Ранее появились слухи о возможной замене Кубицы, но, по всей видимости, поляк будет оставаться в команде как минимум до конца сезона.

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