В «Рено» опасаются, что ограничение бюджетов не изменит расклад сил

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски выразил опасение, что ограничение бюджетов никак не повлияет на расклад сил в Формуле-1. По мнению Будковски, проблема заключается в том, что ограничения бюджетов будут введены только в 2021 году, в то время как разработка болидов по новому техническому регламенту начнётся раньше.



«Плохо то, что ограничение бюджетов не будет реализовано до начала сезона 2021 года. Болиды на сезон 2021 года будут разрабатываться в этом и следующем годах, когда никаких ограничений нет. Это значит, что есть огромная вероятность, что лидеры смогут сохранить преимущество и снизить конкуренцию ещё на старте нового регламента», — приводит слова Марцина Будковски Engadget.