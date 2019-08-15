Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рено» опасаются, что ограничение бюджетов не изменит расклад сил

В «Рено» опасаются, что ограничение бюджетов не изменит расклад сил
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски выразил опасение, что ограничение бюджетов никак не повлияет на расклад сил в Формуле-1. По мнению Будковски, проблема заключается в том, что ограничения бюджетов будут введены только в 2021 году, в то время как разработка болидов по новому техническому регламенту начнётся раньше.

«Плохо то, что ограничение бюджетов не будет реализовано до начала сезона 2021 года. Болиды на сезон 2021 года будут разрабатываться в этом и следующем годах, когда никаких ограничений нет. Это значит, что есть огромная вероятность, что лидеры смогут сохранить преимущество и снизить конкуренцию ещё на старте нового регламента», — приводит слова Марцина Будковски Engadget.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент