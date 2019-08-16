Бинотто: Феттель хочет стать чемпионом мира с «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что немецкий гонщик Себастьян Феттель по-прежнему хочет стать чемпионом мира именно в составе итальянской команды.
«Думаю, цель Себастьяна Феттеля не изменилась — он хочет стать чемпионом мира с «Феррари». Для него эта цель абсолютно ясна. Да, начало нынешнего сезона в этом вопросе разочаровывает, поскольку он сейчас находится не в лучшем положении, чтобы достичь её в 2019 году.
Но, раз он ставит перед собой такие большие цели, он точно знает, что ему нужно. Думаю, что именно в «Феррари» он находит свой импульс, он продолжает работу, потому что он знает, куда нам нужно идти, чтобы достичь того, чего он хочет», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.
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