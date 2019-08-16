Бриаторе — о сравнении с Трампом: это честь для меня

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, основавший несколькими днями ранее политическую партию, гордится тем фактом, что его сравнивают с президентом США Дональдом Трампом.

«Такое сравнение — честь для меня. Дональд — невероятный талант. Когда он участвовал в президентской кампании, против него были буквально все. Я знаком с ним с 1990 года. Думаю, что именно я первым привёз его в Европу», — приводит слова Бриаторе Marca.

Напомним, основанная Бриаторе партия получила название Movimento del Fare, что в переводе означает «Деловое движение». В программе партии значится снижение налогов. Однако он выступает за отмену безусловного дохода для всех граждан, который в Италии составляет € 500.