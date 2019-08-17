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Ки: новая аэродинамическая труба поможет нам добиться прогресса

Ки: новая аэродинамическая труба поможет нам добиться прогресса
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки подчеркнул, что строительство новой аэродинамической трубы в Уокинге поможет команде добиться прогресса.

«Когда мы с Андреасом пришли в команду, аэродинамическая труба была в проекте, но нам нужно было обсудить этот момент. Акционеры поняли нас и одобрили идею со строительством трубы в Уокинге. Аэродинамическая труба в Кёльне хорошо нам послужила, но пора двигаться дальше. Она на одну ступень хуже тех, которыми обладают топ-команды чемпионата Формулы-1.

Да, технологии не стоят на месте и дополняют работу с реальными моделями, но они не способны заменить трубу полноценно. Столь важный проект на базе, как аэродинамическая труба, позволит нам в будущем добиться реального прогресса», — приводит слова Джеймса Ки официальный сайт Формулы-1.

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