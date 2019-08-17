Марко объяснил кризис Гасли психологическими проблемами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о возможных причинах кризиса пилота «Торо Россо» Пьера Гасли. По словам функционера, спад в выступлениях француза обусловлен психологическими проблемами.
«Думал, Гасли силён ментально. Но лучшим объяснением его кризиса являются психологические проблемы. До нынешнего сезона у Пьера был хороший гоночный и квалификационный темп, и он не испытывал проблем с обгонами. Но в этом году Пьер не показал ни одного из этих качеств. К тому же он определённо чувствовал ответственность за аварии на тестах и этот груз на нём был и после старта сезона», — приводит слова Марко As-web.jp.
Напомним, в ходе летнего перерыва Пьер Гасли был переведён из «Ред Булл» в «Торо Россо». За 12 гонок в составе «Ред Булл» он набрал лишь 63 очка.
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