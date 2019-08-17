Экс-пилот «Торо Россо» получил серьёзные травмы на этапе ралли-кросса

Бывший пилот «Торо Россо» американец Скотт Спид получил серьёзную травму на одном из этапов ралли-кросса. Инцидент произошёл в ходе квалификации на этапе Nitro World Games в штате Юта. Машина Спида жёстко приземлилась после прыжка, что и стало причиной травмы. Скотт завершил заезд, но после был доставлен в одно из близлежащих медицинских учреждений. Там у него диагностировали перелом трёх позвонков, сообщает Autosport.

Таким образом, для 36-летнего спонсора сезон в ралли-кросс закончен. На восстановление у него может уйти целый год.

«Минувшая ночь была по-настоящему страшной и самой болезненной из тех, что помню. Я был действительно в тёмном месте. Хочу сказать спасибо всем, кто пришёл и провёл время вместе со мной», — сказал Спид.