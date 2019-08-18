Грожан надеется получить старую версию шасси на этапы в России и Сингапуре

Пилоты «Хааса» на последних нескольких этапах Формулы-1 перед летней паузой экспериментировали с аэродинамическими конфигурациями. Гонщики выступали на разных версиях шасси. Ромен Грожан чаще пилотировал болид, с которым команда начинала сезон, в то время как Кевин Магнуссен работал с обновлённой версией шасси.

Грожан уже подчёркивал, что его устраивает прежняя аэродинамическая конфигурация, и теперь выразил надежду поработать с ней ещё на нескольких этапах.

«Думаю, в Спа и Монце у нас не будет альтернативы обновлённой версии. Но мне бы хотелось вернуться к „старушке“ на трассах в России и Сингапуре», — приводит слова француза RaceFans.

Из-за не до конца понятных проблем с болидом «Хаас» испытывает трудности на протяжении всего сезона и сейчас занимает лишь девятое место в Кубке конструкторов.