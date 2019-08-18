Победитель гонки NASCAR извинился перед гонщиком, у которого отобрал победу

17 августа в американском Бристоле прошла очередная гонка чемпионата NASCAR. Победу в ней одержал Дэнни Хэмлин. Незадолго до финиша он обошёл Мэтта Дибенедетто, который лидировал большую часть дистанции.

Дибенедетто победа была крайне важна, так как всего за несколько дней до гонки он узнал, что команда не будет с ним продлевать контракт и, таким образом, у него ещё нет гарантированного места в NASCAR на следующий сезон.

В связи с этими обстоятельствами Хэмлин принёс извинения Дибенедетто за то, что отобрал у него победу в столь важный момент в карьере.

«Прошу прощения у Дибенедетто. Ненавижу такие моменты. Знаю, что могла для него значить эта победа. Но я должен выкладываться на все 110%», — приводит слова Хэмлина USA TODAY.