Бинотто: в «Феррари» были удивлены плохими результатами в начале сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что в команде ожидали более высокой производительности по ходу нынешнего сезона.
«Мы были удивлены нашими плохими результатами в начале этого сезона. Мы не ожидали, что будем впереди, но думали, что окажемся по крайней мере так же быстры, как болиды «Мерседеса». Это оказалось далеко не так в Австралии. Может быть, это было похоже на правду в Бахрейне, но в основном по ходу сезона мы не можем навязать им борьбу», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.
В текущем сезоне «Феррари» ещё не одержала ни одной победы. В Кубке конструкторов «Скудерия» занимает второе место, отставая от лидирующего «Мерседеса» на 150 очков. В зачёте пилотов гонщик «Феррари» Себастьян Феттель занимает четвёртую строчку, он отстаёт от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 94 очка.
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