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«Пирелли»: доминирование «Мерседеса» не связано с шинами

«Пирелли»: доминирование «Мерседеса» не связано с шинами
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола отрицает, что доминирование «Мерседеса» связано с изменением шин.

«Да, мы знаем, что «Мерседес» очень быстр в этом сезоне. Но посмотрите на «Макларен», «Торо Россо» и «Рено». Они тоже стали гораздо быстрее. Другие команды тоже смогли освоить новые шины. ПОсмотрев на предыдущие сезоны, можно понять, что есть команды, которые разбираются с резиной быстрее в начале года. Иногда это «Мерседес», иногда «Феррари» или «Ред Булл».

В Барселоне в прошлом году «Мерседес» доминировал на более тонких шинах. После этого были тесты, на которых Себастьян Феттель опробовал и шины с тонким кордом и более толстые. В итоге он сказал,, что чем тоньше резина, тем лучше.

Трудно сказать, что более тонкие шины являются причиной, по которой у той или иной команды есть преимущество», — приводит слова Марио Изолы RaceFans.

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