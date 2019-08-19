«Пирелли»: доминирование «Мерседеса» не связано с шинами

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола отрицает, что доминирование «Мерседеса» связано с изменением шин.
«Да, мы знаем, что «Мерседес» очень быстр в этом сезоне. Но посмотрите на «Макларен», «Торо Россо» и «Рено». Они тоже стали гораздо быстрее. Другие команды тоже смогли освоить новые шины. ПОсмотрев на предыдущие сезоны, можно понять, что есть команды, которые разбираются с резиной быстрее в начале года. Иногда это «Мерседес», иногда «Феррари» или «Ред Булл».
В Барселоне в прошлом году «Мерседес» доминировал на более тонких шинах. После этого были тесты, на которых Себастьян Феттель опробовал и шины с тонким кордом и более толстые. В итоге он сказал,, что чем тоньше резина, тем лучше.
Трудно сказать, что более тонкие шины являются причиной, по которой у той или иной команды есть преимущество», — приводит слова Марио Изолы RaceFans.
- 19 августа 2019
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
-
17:57
-
16:30
-
15:36
-
14:54
-
13:49
-
13:19
-
12:02
-
10:28
-
10:11
-
01:16
- 18 августа 2019
-
23:11
-
22:33
-
21:52
-
21:17
-
19:31
-
18:15
-
17:53
-
16:16
-
14:58
-
13:08
-
11:02
-
10:16
-
09:54
-
01:08
-
00:57
- 17 августа 2019
-
23:17
-
21:36
-
20:45
-
19:42
-
18:58
-
17:30