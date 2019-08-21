Сайнс хочет извлечь максимум из машины и каждого члена «Макларена»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший считает, что стал лучше понимать болид. Тем не менее, по словам испанца, ему нужно продолжать прогрессировать.

«Я начинаю понимать машину очень хорошо. Но ещё есть возможность для значительного улучшения. И я говорю не только о себе, но и о болиде. Хотелось бы настраивать машину ещё лучше.

Мы постоянно упорно работаем каждую пятницу. Но это довольно медленный процесс, счёт идёт на годы. Чем дольше ты в команде, тем больше понимаешь в машине, лучше понимаешь людей, начинаешь извлекать максимум. Наверное, такая же ситуация и в любой другой работе», — цитирует Сайнса Autosport.

Сайнс в зачёте пилотов занимает седьмое место, набрав 58 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртую строчку (82).