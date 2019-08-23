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Источник: контракты Боттаса и Окона уже скоро подтвердят

Источник: контракты Боттаса и Окона уже скоро подтвердят
Авто / Формула-1 0

Команды «Мерседес» и «Рено» не будут затягивать с подтверждением контрактов с Валттери Боттасом и Эстебаном Оконом соответственно, утверждает французская газета L'Equipe. По данным издания, «Мерседес» окончательно решил продлить соглашение с Боттасом и освободить от обязательств перед собой Окона. Благодаря этому у Эстебана есть возможность в скором времени подписать контракт с «Рено», заняв место Нико Хюлькенберга.

Ранее в прессе появлялись противоречивые сообщения касательно переговоров Окона с «Рено». По версии AutoBild, гонщик и команда уже согласовали двухлетний контракт. В то же время RMC Sport утверждала, что пока Эстебан и заводская команда просто ведут переговоры и «Рено» не хочет форсировать события.

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