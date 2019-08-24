Квят не видит смысла рассуждать, помог ли бы ему переход в «РБ» в ходе сезона

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением насчёт того, насколько выгодно было бы в ходе сезона-2019 перейти в «Ред Булл», как это сделал его бывший напарник по команде Александер Албон. Оба пилота претендуют на место в главной команде «быков» в 2020 году.
«На эту ситуацию можно смотреть с разных точек зрения, но я не собираюсь этого делать или заниматься глубоким анализом. Всё предельно ясно: нужно просто хорошо выполнять свою работу, и всё будет отлично. Нужно смотреть на результаты, на собственный прогресс. Если всё идёт правильно, то и в будущем всё будет хорошо. Так что не собираюсь долго думать о тех вещах, которые напрямую не относятся к результатам на трассе.
Просто собираюсь хорошо выполнять свою работу — думаю, нам это очень хорошо удаётся. У «Торо Россо» был подиум в Германии – первый подиум за 11 лет благодаря нашей командной работе и мне. Очень рад, что стал тем, кто принёс этой команде подиум», — ответил Квят на вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова во время общения с журналистами.
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