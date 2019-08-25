Хорнер: если «аэроэкран» приживётся в IndyCar, почему бы не ввести его в Ф-1?

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что использование системы защиты для болидов «Аэроэкран» со следующего сезона в IndyCar потенциально может вызвать интерес со стороны Формулы-1.
«Очень интересно посмотреть, как аэроэкраны будут работать в IndyCar, как приживутся, какие проблемы неизбежно с этим произойдут. Думаю, для системы это хороший испытательный полигон. И если она хорошо себя покажет, то почему бы не задуматься о введении её в Формуле-1?» — приводит слова Хорнера GPToday.
Система «Аэроэкран» разработана компанией Red Bull Advanced Technologies, входящей в структуру команды «Ред Булл». Она будет призвана снизить риск травм от попадания обломков и прочих объектов на трассе. Эксплуатация системы на постоянной основе начнётся уже с 2020 года. В Формуле-1 команды пользуются системой «гало».
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