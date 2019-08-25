Победитель «500 миль Индианаполиса» впечатлён болидами Формулы-1

Пилот IndyCar Симон Пажно признался, что остался впечатлён болидами Формулы-1.



«Формулу-1 очень интересно смотреть за счёт технологий, они просто захватывают дух. Рассматривать многочисленные закрылки и элементы аэродинамики невероятно увлекательное занятие. Эти машины очень цепкие, быстрые. Они едут по трассе, как по рельсам.



Думаю, что пилоты получают удовольствие от пилотирования болидов Формулы-1. В IndyCar Очень здорово гоняться на болидах с высокой прижимной силой, сейчас её снизили, но гоняться всё равно интересно, потому что стало больше борьбы на трассе. Сложно сказать, каким путём стоит пойти Формуле-1, но гонка в Венгрии получилась отличной», — приводит слова Симона Пажно Racer.