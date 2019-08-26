В Формуле-1 объяснили, почему не откажутся в 2021 году от антикрыльев

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс рассказал, почему болидам «Королевских гонок» нужные передние и задние антикрылья. Ранее любители гонок спросили, почему нельзя их убрать при разработке болида на 2021 год, чтобы сделать следование машин друг за другом более простым.

«Я не думаю, что, убрав передние и задние антикрылья, мы добьёмся положительного эффекта. Существует много других аспектов. Мы хотим, чтобы болиды могли работать в турбулентном воздухе, хоть мы и пытаемся снизить влияние грязного воздуха.

Я бы хотел, чтобы всё было так легко. Наверное, вы помните, что в прошлом машины ехали с большой прижимной силой под болидами. Иногда на машинах не было передних антикрыльев, не было задних антикрыльев.

Многие люди думают, что хорошо бы вернуть такие машины. Но не всё так просто и правильно. Мы проводим множество исследований, необходимых для создания машин, которые смогут бороться на трассе. И мы пришли к выводу, что задние антикрылья необходимы, чтобы подхватывать грязный воздух и перемещать его над болидом, следующим позади. Поэтому задние антикрылья действительно нужны. В то же время нужно их сбалансировать с чем-то спереди. Поэтому и используются передние антикрылья», — цитирует Симондса пресс-служба Формулы-1.